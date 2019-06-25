Дата визита Зеленского в США пока неизвестна — Тейлор 25 июня, 18:01 704 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich

Временный поверенный в делах США в Украине Уильями Тейлор заявил, что дата визита президента Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«С конкретными датами пока что не определились», — сказал он.

По словам Тейлора, как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.

Тейлор подчеркнул, что вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.

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Напомним, что в начале июня в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.