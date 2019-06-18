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Меркель заверила Зеленского в сохранении санкций против РФ

Сегодня, 15:30
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Меркель заверила Зеленского в сохранении санкций против РФ - фото

REUTERS/Hannibal Hanschke

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что европейские санкции против России сохранятся до возвращения Крыма под украинский суверенитет.

Об этом она заявила 18 июня на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

«Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», — сказала Меркель.

Напомним, 12 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.

Теги:   Санкции против России Владимир Зеленский Ангела Меркель

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