Меркель заверила Зеленского в сохранении санкций против РФ Сегодня, 15:30 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Владимир Зеленский и Ангела Меркель REUTERS/Hannibal Hanschke

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что европейские санкции против России сохранятся до возвращения Крыма под украинский суверенитет.

Об этом она заявила 18 июня на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

«Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», — сказала Меркель.

Напомним, 12 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.