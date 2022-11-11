Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на поле боя
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, лидеры обсуждали новые российские удары по гражданским.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
«Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение „зерновой инициативы“ и согласовали позиции в преддверии саммита G20», — говорится в сообщении.
9 ноября Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди отправленной для ВСУ техники – 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.