Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на поле боя

11 ноября, 18:50
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, лидеры обсуждали новые российские удары по гражданским.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение „зерновой инициативы“ и согласовали позиции в преддверии саммита G20», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1591099433357234176

9 ноября Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди отправленной для ВСУ техники – 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Германия Владимир Зеленский Олаф Шольц Война России против Украины

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