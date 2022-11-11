Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области — ОВА 11 ноября, 05:37 Работник ГСЧС тушит пожар после удара РФ по объекту инфраструктуры (иллюстративное фото) (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты ночью в пятницу, 11 ноября, нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале. В области ночью была объявлена воздушная тревога.

В результате обстрела никто не погиб, на месте удара работают спасатели.

Видео дня

Ночью 11 ноября в Telegram-каналах также появлялась информация о взрывах в Николаеве. Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в городе есть попадание в жилой дом, люди находятся под завалами.

31 октября в Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты и вызвала разрушения.