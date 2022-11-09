Германия передала Украине бронемашины Dingo и ракеты для Iris-T
Система ПВО IRIS-T (Фото:armyinform.com.ua)
Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди оправленной для ВСУ техники — 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.
Список переданного оружия опубликован на сайте немецкого правительства.
Германия уже отправила Киеву:
- 30 бронемашин Dingo;
- ракеты для Iris-T SLM;
- 4 датчика и глушителя против дронов (ранее были переданы 14 единиц);
- 18 разведывательных дронов;
- 5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;
- грузоподъемник (ранее были переданы 2 единицы).
Также сообщается, что в будущем Германия дополнительно отправит Украине:
- ракеты для Iris-T SLM;
- 42 бронемашины разминирования;
- 4 мобильные и защищенные системы разминирования;
- 3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;
- 5 мобильных разведывательных комплексов.
11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее.
До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.