Германия передала Украине бронемашины Dingo и ракеты для Iris-T

9 ноября, 15:46
Поделиться:
Система ПВО IRIS-T (Фото:armyinform.com.ua)

Система ПВО IRIS-T (Фото:armyinform.com.ua)

Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди оправленной для ВСУ техники — 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Список переданного оружия опубликован на сайте немецкого правительства.

Германия уже отправила Киеву:

  • 30 бронемашин Dingo;
  • ракеты для Iris-T SLM;
  • 4 датчика и глушителя против дронов (ранее были переданы 14 единиц);
  • 18 разведывательных дронов;
  • 5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;
  • грузоподъемник (ранее были переданы 2 единицы).

Видео дня

Читайте также:

Юрий Игнат (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube) Украина планирует получить от Запада оружие для борьбы с иранскими баллистическими ракетами — Воздушные силы

Также сообщается, что в будущем Германия дополнительно отправит Украине:

  • ракеты для Iris-T SLM;
  • 42 бронемашины разминирования;
  • 4 мобильные и защищенные системы разминирования;
  • 3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;
  • 5 мобильных разведывательных комплексов.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее.

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

https://www.youtube.com/embed/YZb9wkOYfz8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Берлин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X