Зеленский заявил, что надеется на встречу с Трампом и ужесточение санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.
Об этом он заявил во время встречи с представителями администрации США и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.
«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал он.
Президент также призвал, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ.
Зеленский выразил благодарность американской стороне за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.