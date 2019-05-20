Зеленский заявил, что надеется на встречу с Трампом и ужесточение санкций против России Вчера, 20:46 1434 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский встретился с представителями США Пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Об этом он заявил во время встречи с представителями администрации США и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал он.

Президент также призвал, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ.

Зеленский выразил благодарность американской стороне за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.