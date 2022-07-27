Зеленский надеется на визит Байдена в Украину 27 июля, 21:19 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден присоединится к западным лидерам и также посетит Украину.

Байдену не удалось посетить Украину во время двух поездок в Европу в этом году.

По словам Зеленского, визит Байдена будет самым сильным сигналом поддержки Украины.

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«Такие визиты увеличивают поддержку в Вашингтоне борьбы Киева с Россией», — сказал Зеленский в интервью британскому TalkTV.

8 июля Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.



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