Зеленский надеется на визит Байдена в Украину
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден присоединится к западным лидерам и также посетит Украину.
Байдену не удалось посетить Украину во время двух поездок в Европу в этом году.
По словам Зеленского, визит Байдена будет самым сильным сигналом поддержки Украины.
«Такие визиты увеличивают поддержку в Вашингтоне борьбы Киева с Россией», — сказал Зеленский в интервью британскому TalkTV.
8 июля Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.
3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.
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