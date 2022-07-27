Зеленский надеется на визит Байдена в Украину

27 июля, 21:19
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден присоединится к западным лидерам и также посетит Украину.

Байдену не удалось посетить Украину во время двух поездок в Европу в этом году.

По словам Зеленского, визит Байдена будет самым сильным сигналом поддержки Украины.

Видео дня
Читайте также:
COVID-19 у Байдена: Елена Зеленская сдаст тест

«Такие визиты увеличивают поддержку в Вашингтоне борьбы Киева с Россией», — сказал Зеленский в интервью британскому TalkTV.

8 июля Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.

https://www.youtube.com/watch?v=YYV5aiZ9fVo

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

27 июля, 20:00
Мнения
Летом не бойтесь смешивать принты с сочными жизнерадостными оттенками (Фото:instagram.com/loshoppingdazara)
Тренд с мирового подиума /
Шесть способов, как стилизовать мини-юбку летом
27 июля, 19:48
Красота и мода
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

27 июля, 11:20
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X