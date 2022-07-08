Зеленский объяснил важность визита Байдена в Украину 8 июля, 14:28 Зеленский заявил, что визит Байдена в Украину стал был мощным сигналом веры в победу Украины (Фото:ОПУ)

Визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веру в победу в войне с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Мы бы очень хотели, чтобы Байден был в Украине, и я слышал, что он был „за“. Но есть какие-то моменты безопасности, касающиеся его security-процессов. Я думаю, что это помогло бы прежде всего украинцам. Украинцы поддерживают США, и рейтинг доверия украинцев к США очень высок», — отметил он.

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Зеленский добавил, что это было бы крутым сигналом того, что США не только поддерживают, но и верят в победу и не боятся России.

«Несмотря на то, что прилетают ракеты, они приезжают, они не боятся Путина, потому что это один лидер одного государства, а мир намного больше. Поэтому такие сигналы мы поддерживаем, если сможет президент Байден приехать — мы только „за“. Он бы получил чувство благодарности и поддержки украинского народа», — резюмировал украинский президент.

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку. Там подчеркнули, что сейчас цель — снова открыть посольство США в Киеве для возвращения дипломатов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приезжала в Киев.

Кроме Пелоси и группы американских конгрессменов, после полномасштабного вторжения РФ Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.







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