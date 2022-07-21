COVID-19 у Байдена: Елена Зеленская сдаст тест

21 июля, 22:24
Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США 20 июля 2022 года (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США 20 июля 2022 года (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

После встречи с президентом США Джо Байденом, который в четверг, 21 июля, сдал положительный тест на COVID-19, первая леди Елена Зеленская чувствует себя хорошо.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, перед выездом в США и непосредственно перед визитом в Белый дом первая леди и вся украинская делегация сдавали тесты на COVID-19.

Видео дня
Читайте также:

Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США (Фото:Jabin Botsford/Pool via REUTERS) ПВО для Украины против «Голодных игр» РФ. Конгресс США тронула эмоциональная речь Елены Зеленской: что пишут СМИ о ее знаковом визите в США

«Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первых леди Украины и США не состоялась бы», — сказано в сообщении.

В Офисе президента добавили, что после информации о COVID-19 у Байдена Зеленская сделает повторное тестирование на коронавирус. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, она дважды вакцинирована и привилась бустерной дозой. В ОП пожелали президенту США здоровья и легкого течения болезни.

Ранее Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал, что у него легкие симптомы COVID-19, он продолжает работать. Президент США дважды привит и получил две бустерные дозы. Как сообщает CNN, глава Белого дома начал принимать противовирусный препарат Paxlovid.

https://twitter.com/POTUS/status/1550179049598861314
https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/pfbid07zhXGNQh7g9W8JdZpLHUhzFLPUHEUKmqxP57QjZnwuo4SzNWyLihcyUW2yJxQ72ql

Первая леди Елена Зеленская во время первого самостоятельного визита в США встретилась с Джилл и Джо Байденами, вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дагласом Эмхоффом, провела встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, ряд переговоров с американскими чиновниками и влиятельными женщинами США, а также выступила в Конгрессе.

https://www.youtube.com/embed/IMEFN-BR98c
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Коронавирус Елена Зеленская Офис президента Украины Covid-19

Эксклюзивы НВ

Официальный курс доллара 21 июля вырос на 25% (Фото:Владимир Solomyanii\Unsplash)
36,6 грн/$ /
Почему повышение официального курса доллара полезно для экономики — объясняют Милованов, Сульжик, Дубогрыз
21 июля, 14:04
Финансы
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Последний шанс Путина

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

21 июля, 13:00
Мнения
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Жест доброй воли не прокатит» /
Потеря россиянами Херсона обернется для режима Путина неизведанным периодом правления — Яковина
21 июля, 10:01
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X