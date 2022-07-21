COVID-19 у Байдена: Елена Зеленская сдаст тест 21 июля, 22:24 Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США 20 июля 2022 года (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

После встречи с президентом США Джо Байденом, который в четверг, 21 июля, сдал положительный тест на COVID-19, первая леди Елена Зеленская чувствует себя хорошо.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook, перед выездом в США и непосредственно перед визитом в Белый дом первая леди и вся украинская делегация сдавали тесты на COVID-19.



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«Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первых леди Украины и США не состоялась бы», — сказано в сообщении.

В Офисе президента добавили, что после информации о COVID-19 у Байдена Зеленская сделает повторное тестирование на коронавирус. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, она дважды вакцинирована и привилась бустерной дозой. В ОП пожелали президенту США здоровья и легкого течения болезни.



Ранее Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал, что у него легкие симптомы COVID-19, он продолжает работать. Президент США дважды привит и получил две бустерные дозы. Как сообщает CNN, глава Белого дома начал принимать противовирусный препарат Paxlovid.

Первая леди Елена Зеленская во время первого самостоятельного визита в США встретилась с Джилл и Джо Байденами, вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дагласом Эмхоффом, провела встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, ряд переговоров с американскими чиновниками и влиятельными женщинами США, а также выступила в Конгрессе.

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