«Весь мир восстанет против них». Рубио назвал возможность закрытия Ормузского пролива «самоубийственным» шагом для режима Ирана

Государственный секретарь Марко Рубио предупредил Иран, что возможное решение о закрытии Ормузского пролива будет «самоубийственным» шагом для режима.

Об этом сообщает CBS news.

Рубио призвал Иран к дипломатическим переговорам после атаки на ядерные объекты на Иран, пытаясь парализовать способность страны разрабатывать ядерное оружие. Рубио сказал, что США пока не имеют планов по дальнейшим нападениям на Иран, если только «они не будут играть».

Глава Госдепа добавил, что миссия США «не была нападением на Иран, это не была нападением на иранский народ».

«Что будет дальше, будет зависеть от того, что решит сделать Иран. «Если они выберут путь дипломатии, мы готовы. Мы можем заключить сделку, которая будет выгодной для них, иранского народа и для всего мира. Если они выберут другой путь, то это будет иметь последствия», — сказал Рубио.

Рубио отказался сказать, будут ли США принимать военные меры, если Иран закроет пролив, будут ли рассматривать США атаки на нефтяные объекты со стороны иранских ополченцев как прямые действия режима.

Глава Госдепа добавил, что закрытие пролива повлияет на США, но будет иметь «гораздо большее влияние на остальной мир», в частности на Китай.

«Это было бы самоубийственным шагом со стороны Ирана, потому что я думаю, что весь мир восстанет против них, если они это сделают», — сказал Рубио.

Ранее парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа.