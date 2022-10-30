Беспилотники Байрактар смогут помочь сбивать иранские дроны. Их хотят вооружить ракетами «воздух — воздух» 30 октября, 19:28 Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar вскоре планирует оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса «воздух — воздух» для борьбы с дронами-камикадзе.



Об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар в комментарии dpa, пишет издание Daily Sabah.

Во время выставки SAHA Expo, которая прошла в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan относительно использования ракет Sungur на беспилотниках.

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«В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты „воздух — воздух“. Не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов… Мы проводим испытания», — заявил Байрактар.

По его словам, иранские дроны медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями. Sungur — это проверенные боеприпасы, которые могут «изменить правила игры», заявил гендиректор Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе с помощью истребителей, но использование беспилотников может оказаться более эффективным и экономически выгодным решением.

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В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.