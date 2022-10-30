Беспилотники Байрактар смогут помочь сбивать иранские дроны. Их хотят вооружить ракетами «воздух — воздух»

30 октября, 19:28
Поделиться:
Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar вскоре планирует оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса «воздух — воздух» для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар в комментарии dpa, пишет издание Daily Sabah.

Во время выставки SAHA Expo, которая прошла в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan относительно использования ракет Sungur на беспилотниках.

Видео дня

«В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты „воздух — воздух“. Не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов… Мы проводим испытания», — заявил Байрактар.

Читайте также:

По его словам, иранские дроны медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями. Sungur — это проверенные боеприпасы, которые могут «изменить правила игры», заявил гендиректор Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе с помощью истребителей, но использование беспилотников может оказаться более эффективным и экономически выгодным решением.

Инфографика: НВ

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Читайте также:

Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания им Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS) «Гнездо» дронов-камикадзе. Почему Иран передает Кремлю оружие и ему это сходит с рук — эксперт по Ближнему Востоку

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=AIwOHjQaH-U
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Иран Ракеты Дроны Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X