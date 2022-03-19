Подписали петицию. Бывшие премьер-министры Британии настаивают на создании «нового Нюрнберга» для Путина

19 марта, 17:36
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Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор призывают создать новый международный трибунал для расследования военных преступлений российского диктатора Владимира Путина против Украины и тех, кто помогал ему спланировать полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает The Guardian.

Политики вместе с ведущими другими политиками, юристами и учеными присоединились к кампании, нацеленной на суд над главой Кремля наподобие Нюрнбергского процесса. Ее по состоянию на 19 марта уже поддержали около 800 тысяч людей со всего мира.

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Как пишет газета, подписантами соответствующей петиции стали уже 140 человек, в частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, бывший прокурор Нюрнбергского трибунала Бен Ференц, экс-президент Европейского суда по правам человека Николс Братцу и другие.

По словам Брауна, через 80 лет после судебных процессов над нацистскими военными было «жизненно важно обеспечить день расплаты Путина».

«Думаю, что мы должны настаивать на своем требовании, чтобы его [Путина] привлекли к суду, чтобы его соучастникам также угрожал суд[…] Терроризируют невинных людей, детей, матерей. Тела лежат на улице в Мариуполе, люди не получают медицинской помощи. Это международные преступления, и это преступления против человечества, но в данном случае это тоже преступление агрессии», — сказал он.

7 марта Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.

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16 марта Международный суд ООН в Гааге принял решение о том, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины. Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия "не может принять это решение во внимание".

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Нюрнберг Петиция Война России против Украины

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