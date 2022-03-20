«Добро пожаловать в СССР». Реакция украинцев на битвы россиян за сахар, потому что это единственное сладкое, что осталось после санкций

20 марта, 20:26
Цей матеріал також доступний українською
Продавцы, наверное, замахались отвечать на одни и те же вопросы (Фото:Баба и кит/Facebook)

Продавцы, наверное, замахались отвечать на одни и те же вопросы (Фото:Баба и кит/Facebook)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, страну-агрессора продолжают изолировать от мира и вводить все более жесткие санкции. С полок магазинов исчезает все больше зарубежной продукции, а в Сеть попало видео, где россияне соревнуются за сахар. НВ собрало шутки об этом.

Просто взгляните на эту бойню.

https://www.facebook.com/watch/?v=1059095878285068

Во-первых, почувствуйте разницу.

https://twitter.com/noyabriov/status/1505554458889138182

Во-вторых, это действительно единственные сладости, на которые может еще рассчитывать РФ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1059095878285068

Адвокат Виктор Бенед всегда с мемом.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3187121801567744

Остальные пользователи их тоже прихватили, а вместе еще и ретроспективу.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3292675040951292

На самом деле, россияне должны искать сахар в Чернобаевке (населённый пункт, где ВСУ несколько раз уничтожали технику РФ).

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5305009419543826

Кока-кола с рынка России ушла, но фишку с нулевым содержанием сахара оставила.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/451269896784282

У российских продавцов новые бейджики.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5304871829557585

Не забывайте!

https://www.facebook.com/ofispreza/posts/473605864210802

Напомним, что тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором, стоимость рубля падает на глазах, а украинцы подготовили шутки на этот случай. НВ собрало лучшие из них.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Санкции против России Санкции США Реакция соцсетей Российско-украинская война Сахар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ