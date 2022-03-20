«Добро пожаловать в СССР». Реакция украинцев на битвы россиян за сахар, потому что это единственное сладкое, что осталось после санкций 20 марта, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Продавцы, наверное, замахались отвечать на одни и те же вопросы (Фото:Баба и кит/Facebook)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, страну-агрессора продолжают изолировать от мира и вводить все более жесткие санкции. С полок магазинов исчезает все больше зарубежной продукции, а в Сеть попало видео, где россияне соревнуются за сахар. НВ собрало шутки об этом.

Просто взгляните на эту бойню.

Во-первых, почувствуйте разницу.

Во-вторых, это действительно единственные сладости, на которые может еще рассчитывать РФ.

Адвокат Виктор Бенед всегда с мемом.

Видео дня

Остальные пользователи их тоже прихватили, а вместе еще и ретроспективу.

На самом деле, россияне должны искать сахар в Чернобаевке (населённый пункт, где ВСУ несколько раз уничтожали технику РФ).

Кока-кола с рынка России ушла, но фишку с нулевым содержанием сахара оставила.

У российских продавцов новые бейджики.

Не забывайте!

Напомним, что тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором, стоимость рубля падает на глазах, а украинцы подготовили шутки на этот случай. НВ собрало лучшие из них.



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