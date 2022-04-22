Англосаксы говорят «никогда». Если Россия применит ядерное оружие в Украине, Запад передаст Киеву аналогичное оружие — историк Зубов 22 апреля, 08:05 Цей матеріал також доступний українською 20 апреля Россия похвасталась испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты Сармат (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

К концу второго месяца российско-украинской войны стало очевидно, что Запад никогда не допустит победы диктаторского режима Владимира Путина, и угрозы применения оружия массового уничтожения на США и Великобританию не действуют. Об этом пишет в своей колонке российский историк Андрей Зубов.



По сравнению со Второй мировой войной время сейчас течет быстрее, Россия к двадцатым числам апреля 2022 года оказалась примерно в той же ситуации, что вермахт в 1943-м, после Московской битвы и Сталинграда, пришел к выводу автор.

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По его мнению, РФ начала на Донбассе свое последнее наступление: «Тогда тоже немецкие генералы попытались взять в клещи группировку Красной армии под Курском, а вышло все иначе и через полтора года закончилось в самой Германии».

Правда, в отличие от Гитлера, Путин обладает «последним козырем» — ядерным оружием.



«[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров утверждал, что Россия его никогда в Украине не применит. Но он с той же каменной самоуверенностью всех советских дипломатов, тем же голосом с хрипотцой говорил в начале февраля, что воевать с Украиной Россия не будет. Так что, единожды соврамши», — отметил Зубов.

Он предложил не стоит забывать о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанты которого (в том числе Россия) обязались добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

«В сегодняшних обстоятельствах всесторонней западной военной помощи Украине и вечного русского вето в Совбезе, это означает только одно. Сразу же после применения Россией ядерного оружия в Украине, если оружие это будет тактическим, США и Великобритания передадут Украине аналогичное ядерное оружие для самозащиты. Не больше, не меньше. А если Путин решится применить Воеводу или Сармат, то начнется ядерный Армагеддон. Запад уже сказал не менее решительно, чем Путин в начале агрессии, когда стращал тех, кто пожелает ему помешать, что он, Запад, не допустит победы Путина никогда. А когда англосаксы говорят never, это и значит never. Путин хотел взять „на слабо“ Запад. Теперь его самого ставят перед фактом непреодолимой силы», — написал историк.

По его словам, уже ближайшее будущее покажет, позволит ли российская «элита», чтобы диктатор совершил попытку ядерной атаки. Пока же он проигрывает войну с «несуществующей страной, созданной Лениным», утверждает эксперт.

«Ресурсов России, находящейся под санкциями, одинокой в своем агрессивном раже, не хватит на сколь-либо долгую войну. А вот у самых развитых стран мира хватит ресурсов для поддержания Украины — ресурсов и военных, и финансовых, и дипломатических. Я не вижу у российской агрессии в Украине никаких позитивных для Путина перспектив. Ни одной», — подчеркнул он.

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