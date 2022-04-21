«Реальность, по-видимому, не осознают». Зачем Путин демонстративно запустил межконтинентальную баллистическую ракету Сармат — NYT 21 апреля, 15:46 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин наблюдает за испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, 20 апреля 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

20 апреля российское минобороны сообщило, что на космодроме Плесецк оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. В Пентагоне заявили, что не считают этот запуск угрозой для США или союзников.

«Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — ред.) о том, что планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении военного ведомства США.

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НВ публикует перевод статьи New York Times о том, что в США думают о Путине после испытания этой ракеты.

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Разрушительность слабеющих держав

Расчетливый шаг президента Владимира Путина в среду, 20 апреля, по испытательному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты, который был объявлен предупреждением тем на Западе, кто «пытается угрожать нашей стране», вызвал растущую озабоченность в администрации Байдена: что Россия сейчас настолько изолирована от остального мира, что Путин не видит ничего плохого в провокационных действиях.

Еще до запуска ракеты американские чиновники и иностранные лидеры взвешивали, может ли их успех в отсечении России от значительной части мировой экономики и превращение ее в дипломатического изгоя, еще больше подогреть готовность Путина утвердить силу своей страны. Первый запуск ракеты Сармат, способной нести ядерное оружие, был лишь последним примером того, как он пытался напомнить миру о своих возможностях — в космосе, в киберпространстве и на побережье Европы — несмотря на первые неудачи на земле в Украине.

«Сейчас он придерживается своей собственной военной логики», — заявил на прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с Путиным в России. Он описал российского президента как более, чем когда-либо, настроенного на то, чтобы противостоять тому, что он считает растущей угрозой со стороны Запада, и вернуть себе сферу влияния России в Восточной Европе.

Уильям Бернс, директор ЦРУ, сказал на прошлой неделе, что «каждый день Путин демонстрирует, что слабеющие державы могут быть не менее разрушительными, чем растущие», добавив, что его «аппетит к риску вырос по мере того, как его хватка в России ужесточилась».

В частном порядке американские чиновники более прямо заявляли о том, что изолированный российский лидер может предпринять дальнейшие дестабилизирующие действия. «Мы настолько успешно отключили Путина от глобальной системы, что у него появилось еще больше стимулов разрушить ее за пределами Украины. И если его отчаяние будет расти, он может попробовать вещи, которые не кажутся рациональными», — сказал в недавнем разговоре один высокопоставленный сотрудник разведки, настаивая на анонимности при обсуждении оценок разведки.

Ведет себя как будто побеждает

Согласно оценкам, полученным Белым домом, Путин считает, что он побеждает, заявил высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным при обсуждении данных разведки.

Он точно так себя ведет.

Неудивительно, что Путин не отступил перед лицом экономических санкций и мер, направленных на то, чтобы отрезать его страну от технологий, необходимых для производства нового оружия, а теперь и некоторых потребительских товаров. Он часто игнорировал западные санкции, утверждая, что может легко их обойти.

«Мы уже можем с уверенностью сказать, что эта политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига провалилась», — заявил Путин в понедельник, 18 апреля.

Ему тут же возразила глава его собственного центрального банка Эльвира Набиуллина. «На данный момент, возможно, эта проблема еще не так сильно ощущается, потому что резервы в экономике еще есть, — сказала она, — Но мы видим, что санкции ужесточаются чуть ли не каждый день», — продолжила глава российского центробанка, добавив, что «период, в течение которого экономика может жить за счет резервов, конечен».

Но эту реальность, по-видимому, не осознают. Во всяком случае, Путин стал более воинственным, сосредоточив новый огонь на Мариуполе, так как российские силы стремятся в ближайшие недели захватить весь регион Донбасса. Во время встреч с иностранными визитерами, такими как Нехаммер, он настаивал что по-прежнему полон решимости достичь своих целей.

В то время как российские потери высоки, а амбиции Путина в Украине сузились, американская разведка пришла к выводу, что российский президент считает, что усилия Запада по его наказанию и сдерживанию сил России со временем дадут сбой. Похоже, он считает, что с помощью Китая, Индии и других азиатских стран сможет избежать настоящей изоляции, как он это сделал после аннексии Крыма в 2014 году.

Теперь американские чиновники готовятся к тому, что все больше напоминает затянувшуюся изматывающую конфронтацию, и они столкнулись с неоднократными напоминаниями Путина о том, что мир связывается с ядерной державой и должен действовать осторожно.

В среду, предупредив Пентагон о предстоящем испытании ракеты — требование нового договора СНВ, который будет действовать еще четыре года, — Путин заявил, что запуск должен "дать пищу для размышлений тем, кто в пылу безумной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране".

На самом деле ракета, если ее применят, лишь незначительно расширит возможности России. Но запуск был связан со временем и символизмом: он произошел на фоне недавних публичных предупреждений, в том числе со стороны Бернса, о том, что существует небольшая, но растущая вероятность того, что Путин может прибегнуть к атакам с применением химического оружия или даже к демонстрационному ядерному взрыву.

Готовность к угрозе кибератак

Всегда предполагалось, что Россия воспользуется своим киберарсеналом, чтобы отомстить за последствия санкций для российской экономики, если Путин переключит свое внимание на Соединенные Штаты или их союзников. Но за восемь недель конфликта не было никаких серьезных кибератак, кроме обычного фонового шума ежедневной российской киберактивности в американских сетях, включая атаки программ-вымогателей.

Чиновники США в течение шести месяцев предупреждали финансовые фирмы, коммунальные предприятия и других, чтобы они подготовились, и появляется все больше свидетельств того, что Кибернетическое командование США и его эквиваленты в Великобритании и других странах предприняли скромные упреждающие действия против российских спецслужб, которые наиболее активны в киберпространстве.

«Если россияне нападут на Запад, НАТО или Соединенные Штаты, это удручающее решение, которое будет иметь ужасные последствия для обеих сторон», — заявил в среду Крис Инглис, первый национальный директор США по кибербезопасности, на мероприятии, организованном Советом по иностранным отношениям.

Инглис сказал, что американские правительственные учреждения и предприятия получили достаточное «стратегическое предупреждение» и находятся в гораздо лучшем положении для отражения или восстановления после таких атак, чем год назад.

Неизменность позиции США и пределы « стратегии сдерживания»

Но несмотря на все эти угрозы, американская позиция заключается в том, чтобы продолжать усиливать давление на Путина — от санкций до дипломатической изоляции и предоставления более мощного оружия украинским вооруженным силам. «Украина уже выиграла битву за Киев», — сказал один из представителей администрации. Он добавил, что администрация «продолжит предоставлять Украине огромное количество оружия, обучения и разведданных», чтобы она «продолжала побеждать».

Далеко не ясно, продолжат ли украинцы побеждать теперь, когда борьба переместилась с городских улиц Киева на более привычную, более ровную почву Донбасса.

Точно так же неясно, что заставило бы администрацию отступить от постоянно усиливающегося давления на Россию.

Публичная позиция администрации заключается в том, что ни одна из санкций не является постоянной, и что они были тщательно разработаны, чтобы их можно было использовать в любой момент в качестве рычага воздействия для окончания войны с помощью дипломатии. Предположительно, для этого России потребуется вывести все свои силы из Украины и прекратить боевые действия, таким образом, чтобы, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, это было «необратимо».

Сейчас на горизонте нет такой перспективы. Атаки, как недавно заметил один из представителей администрации, стали еще более варварскими, чем когда-либо, и, похоже, ожидается их эскалация. Но последствия санкций, похоже, также станут более жесткими.

Выступая на прошлой неделе в Технологическом институте Джорджии, Бернс, бывший посол США в Москве, сказал, что Путин — «апостол расплаты», который считает, что Запад «воспользовался моментом исторической слабости России в 1990-х годах». Он добавил, что небольшой круг советников Путина не решится «ставить под сомнение его суждения или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России».

Это означает заставить Запад отступить от границ России. А это означает прекращение расширение НАТО, в который вскоре могут вступить Финляндия и Швеция, куда на этой неделе прибыл высокопоставленный представитель американского министерства обороны, чтобы обсудить возможное присоединение к западному Альянсу.

В начале войны в Украине Путин публично приказал привести свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, что является сигналом, демонстрирующим силу России, хотя Бернс заявил, что нет никаких доказательств того, что силы действительно были приведены в повышенную боевую готовность.

Испытание в среду ракеты Сармат, разрабатываемой годами, стало еще одним неоднозначным сигналом. Хотя Путин назвал ее «способной преодолеть все современные средства противоракетной обороны», эксперты по вооружениям говорят, что это преувеличение. Но преувеличение вписывается в шаблон.

Историки холодной войны отмечают, что в этом мало нового. Джордж Кеннан, автор «стратегии сдерживания» — попытки ограничить советскую власть — всегда предупреждал, что сдерживание имеет свои пределы. «Его беспокоило, — сказал Майкл Бешлосс, президентский историк, много писавший о той эпохе, — что, «если они станут нацией-изгоем, вы не окажете на них большого влияния».

В течение следующих нескольких месяцев это может стать проблемой и для президента Байдена.



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