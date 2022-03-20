«Уже случилось много». Эксперт о перспективах упадка российской гражданской авиации после санкций Запада 20 марта, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Аэрофлот (Фото:via Facebook)

С российской гражданской авиацией уже произошло многое, после санкций Запада из-за полномасштабного вторжения России в Украину и в ближайшие месяцы проблемы будут усугубляться, заявил в эфире Радио НВ авиационный эксперт Андрей Гук.

«На самом деле с российской авиацией многое произошло. И уже мало чего может случиться. Хуже всего это санкции, которые применены против авиационной техники, запчастей, ремонта, полный запрет Airbus и Boeing относительно даже обмена технической информацией, которая необходима для технического обслуживания, ремонта самолетов», — сказал он.

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Он считает, что в результате даже те страны, которые еще не закрыли воздушное пространство для россиян, как, например, Израиль, рано или поздно, при этом скорее рано — перестанут туда летать, потому что лизингодатели будут требовать арестовать эти самолеты.

«То есть, если мы говорим о таких самолетах, как Airbus, Boeing, Bombardier, ATR и другие, то они не смогут летать в международные рейсы в принципе. И срок, предоставленный лизинговым компаниям — до конца марта, они должны все это полностью обеспечить», — добавил эксперт.

В итоге, по словам Гука, все намерения Российской Федерации как-то национализировать эти самолеты, не возвращать их — это не решит их проблем, ведь резерва запчастей хватит только на определенный период. И летать они могут только внутри Российской Федерации.

Российская компания Аэрофлот сообщила, что с 28 февраля отменяет все рейсы в страны Европы.

В компании подчеркнули, что решение связано с «ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями».

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20 марта - 25-й день полномасштабной войны с РФ. За эти дни в Украине погибли уже 115 детей.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что переговоры украинской и российской делегаций могут затянуться.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе вследствие ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

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