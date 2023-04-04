Поставки оружия и ПВО. Залужный провел переговоры с генералом Милли
Офис президента (Фото:Валерий Залужный)
Во вторник, 4 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Залужный в своем Telegram-канале сообщил, что рассказал коллеге о ситуации на фронте.
«Провел содержательные телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая», — сообщил он.
Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросу поставки вооружения и боеприпасов.
«Подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил для деоккупации территории нашего государства. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать», — добавил Залужный.
2 марта Залужный провел переговоры с Милли. Тогда они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.