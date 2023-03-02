Залужный и Милли провели переговоры

2 марта, 20:20
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

В четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает CNBC.

В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.

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Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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27 февраля Залужный провел переговоры с Милли. Тогда они обсудил поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, а также ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны по освобождению наших территорий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

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