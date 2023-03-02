Залужный и Милли провели переговоры
Валерий Залужный (Фото:Офис президента)
В четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом сообщает CNBC.
В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.
Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
27 февраля Залужный провел переговоры с Милли. Тогда они обсудил поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, а также ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны по освобождению наших территорий.