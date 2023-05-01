Залужный объяснил Милли, какие вооружения необходимы ВСУ 1 мая, 23:19 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, что Украине нужна победа в войне за свой суверенитет и территориальную целостность против агрессии России.

«Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта. Ситуация трудная, но контролируемая. Самые яростные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где враг продолжает сосредоточивать свои усилия на ведении наступательных действий», — рассказал главком ВСУ о разговоре с Милли.

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Залужный сообщил американскому генералу о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне.

«Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны», — написал главком ВСУ.

Он добавил, что в разговоре с Милли отдельно остановился на теме укомплектования подразделений украинских войск и важности своевременного снабжения Украины вооружением, военной техникой и боеприпасами в достаточном количестве.

«Продолжаем координировать усилия по борьбе с российским агрессором. Украине нужна Победа!», — резюмировал Залужный.

25 апреля сообщалось, что в Палату представителей Конгресса США внесен двухпартийный проект резолюции под названием Победа Украины.