«Разворот на все 180 градусов». Каленюк обвиняет ОП в попытках заставить руководство НАБУ и САП выполнять указания Банковой — интервью

22 июля, 23:34
NV Премиум
Поделиться:
Обыски в НАБУ и САП Каленюк называет «наездом», чтобы «заставить руководство выполнять указания Банковой» (Фото: Источники NV)

Обыски в НАБУ и САП Каленюк называет «наездом», чтобы «заставить руководство выполнять указания Банковой» (Фото: Источники NV)

Автор: Алексей Тарасов

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV — о масштабных обысках у представителей НАБУ и САП, секретных материалах по расследованиям топ-коррупции и молчании международных партнеров относительно давления на антикоррупционную инфраструктуру.

 — Кто-то может сказать о том, что, после изменения официальной политики США в отношении антикоррупционных организаций в Украине, для власти открывается окно возможностей задушить антикоррупционную структуру? Или обыски в НАБУ и САП указывают нам на то, что это выглядит как реальный план?

Реклама

— Так и есть. Реальный план — нейтрализовать не российскую агентуру в НАБУ и САБ, а нейтрализовать вообще НАБУ и САП как независимые антикоррупционные институты, которые способны расследовать топ-коррупцию, в том числе и топ-коррупцию связанных с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [главой его Офиса] Андреем Ермаком, с топ-руководством государства людей.

И происходят эти обыски не случайно — после того, как произошло дело в отношении [бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства] Алексея Чернышова, а также уголовное производство в отношении [совладельца Квартала 95 Тимура] Миндича, еще одного приближенного Зеленского человека.

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Офис президента Украины Владимир Зеленский Алексей Чернышов Радио NV Интервью NV Центр противодействия коррупции Антикоррупционеры антикоррупционная инфраструктура Служба безопасности Украины (СБУ) Офис генерального прокурора Банковая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies