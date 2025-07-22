Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV — о масштабных обысках у представителей НАБУ и САП , секретных материалах по расследованиям топ-коррупции и молчании международных партнеров относительно давления на антикоррупционную инфраструктуру.

— Кто-то может сказать о том, что, после изменения официальной политики США в отношении антикоррупционных организаций в Украине, для власти открывается окно возможностей задушить антикоррупционную структуру? Или обыски в НАБУ и САП указывают нам на то, что это выглядит как реальный план?

Реклама

— Так и есть. Реальный план — нейтрализовать не российскую агентуру в НАБУ и САБ, а нейтрализовать вообще НАБУ и САП как независимые антикоррупционные институты, которые способны расследовать топ-коррупцию, в том числе и топ-коррупцию связанных с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [главой его Офиса] Андреем Ермаком, с топ-руководством государства людей.

И происходят эти обыски не случайно — после того, как произошло дело в отношении [бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства] Алексея Чернышова, а также уголовное производство в отношении [совладельца Квартала 95 Тимура] Миндича, еще одного приближенного Зеленского человека.