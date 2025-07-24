Западные союзники убеждали Зеленского не подписывать закон о САП и НАБУ (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Западные партнеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта, пытались убедить президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон № 12414, который ослабляет независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что документ очень быстро поступил на подпись главе государства, и это вызвало беспокойство среди международных партнеров, которые призвали украинскую власть изменить решение.

Как сообщает издание, во вторник, 22 июля, президенту Украины позвонили Макрон и Кошта, пытаясь убедить его не подписывать закон № 12414.

В тот же день послы стран G7 провели встречу с генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком, во время которой призвали пересмотреть решение. По информации источников, Малюк пытался успокоить обеспокоенность западных партнеров.

В то же время, по данным издания, дипломатов более двух часов удерживали в помещении без доступа к телефонам. Один из представителей иностранной делегации расценил это как попытку ограничить их возможность быстро информировать свои правительства о событиях, которые разворачивались в Киеве, пишет газета.

24 июля Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта, который «гарантирует независимость антикоррупционных органов». Президент отметил, что самым главным является наличие «реальных инструментов», отсутствие никаких «связей с Россией» и независимость НАБУ и САП.

Зеленский пообещал, что законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины уже сегодня.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.



Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Вечером того же дня украинцы второй день подряд вышли на акции протеста. Их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.