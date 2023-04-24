Британская разведка объяснила, зачем РФ принудительно раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях 24 апреля, 09:30 РФ пытается ускорить русификацию оккупированных регионов Украины, отметили в британской разведке (Фото:RJA1988 / pixabay)

По данным британской разведки, так называемые «власти» на оккупированных территориях Украины заставляют местных жителей брать российские паспорта.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что таким образом РФ пытается ускорить русификацию оккупированных регионов Украины.

Одним из примеров принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Украины разведка называет тот факт, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут «депортированы», а их имущество конфисковано.

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«"Россия использует свои паспорта как инструмент „русификации“ оккупированных территорий — так же, как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что также РФ пытается интегрировать оккупированные территории Украины в свою бюрократическую систему, чтобы представлять вторжение как успех, особенно с приближением президентских выборов 2024 года.

Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.