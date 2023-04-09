В Херсонской области оккупанты обещают «жилищные сертификаты» за получение российского паспорта — ЦНС

9 апреля, 06:53
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Паспорт России (Фото:RJA1988 / пixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / пixabay)

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне побуждают местных жителей получать российские паспорта, обещая выдавать «государственные жилищные сертификаты РФ».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов — выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что информационная кампания, запущенная вокруг сделки, предусматривает якобы сделку с жителями Херсона переехать в новые квартиры в «безопасных регионах РФ».

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Средняя стоимость одного такого сертификата составляет примерно 2,928 млн российских рублей и охватывает стоимость жилья в таких городах, как Ставрополь и Краснодар. В то же время, темпы паспортизации очень низкие, и даже такая активная агитация не помогает достичь цели, которую ставит перед коллаборантами Москва.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Паспорт Херсон Херсонская область Война в Украине Российский паспорт Война России против Украины

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