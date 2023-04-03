В Мелитополе оккупанты принуждают учителей отказаться от украинского гражданства — Генштаб
В Мелитополе педагогов принуждают отказаться от гражданства Украины (Фото:inform.zp.ua)
На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 апреля.
В Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.
Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.
Кроме того, в Херсонской области оккупанты угрожают арестом за отсутствие российского паспорта.