В Мелитополе оккупанты принуждают учителей отказаться от украинского гражданства — Генштаб 3 апреля, 07:26 В Мелитополе педагогов принуждают отказаться от гражданства Украины (Фото:inform.zp.ua)

На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 апреля.

В Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.



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Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты угрожают арестом за отсутствие российского паспорта.

