Южная Корея попросила Трампа стать «миротворцем» и уменьшить военную напряженность с КНДР
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попросил Дональда Трампа стать «миротворцем» и помочь уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове.
Об этом сообщил канал Sky News.
Ли Чжэ Мён попросил президента США попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ына к переговорам, что Трамп «приветствовал», рассказал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.
По его словам, Трамп «выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей».
В течение первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном в то время, когда Северная Корея создавала арсенал ядерного оружия. Этот арсенал Ким Чен Ын считает ключевым для безопасности страны и своего дальнейшего правления.
Ким Чен Ын избегал любых совместных дипломатических встреч с США и Южной Кореей с момента последних переговоров в 2019 году, хотя Трамп неоднократно выражал надежду на возобновление переговоров.
22 сентября Ким Чен Ын заявил, что у него до сих пор остались «хорошие воспоминания» о Трампе, но призвал США отказаться от требования, чтобы КНДР избавилась от ядерного оружия в качестве предпосылки для возобновления дипломатии.
Ожидается, что в октябре Трамп приедет в Южную Корею, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это спровоцировало спекуляции СМИ относительно того, что он может встретиться с Ким Чен Ыном на границе.