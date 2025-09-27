Южная Корея попросила Трампа стать «миротворцем» и уменьшить военную напряженность с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попросил Дональда Трампа стать «миротворцем» и помочь уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове.

Об этом сообщил канал Sky News.

Ли Чжэ Мён попросил президента США попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ына к переговорам, что Трамп «приветствовал», рассказал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

По его словам, Трамп «выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей».

В течение первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном в то время, когда Северная Корея создавала арсенал ядерного оружия. Этот арсенал Ким Чен Ын считает ключевым для безопасности страны и своего дальнейшего правления.

Ким Чен Ын избегал любых совместных дипломатических встреч с США и Южной Кореей с момента последних переговоров в 2019 году, хотя Трамп неоднократно выражал надежду на возобновление переговоров.

22 сентября Ким Чен Ын заявил, что у него до сих пор остались «хорошие воспоминания» о Трампе, но призвал США отказаться от требования, чтобы КНДР избавилась от ядерного оружия в качестве предпосылки для возобновления дипломатии.

Ожидается, что в октябре Трамп приедет в Южную Корею, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это спровоцировало спекуляции СМИ относительно того, что он может встретиться с Ким Чен Ыном на границе.