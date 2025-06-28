Трамп пообещал «разрешить конфликт» с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 28 июня, заявил, что добьется разрешения конфликта с Северной Кореей и заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на мероприятии в Овальном кабинете, где он рассказывал о своих успехах в решении глобальных конфликтов, Трампа спросили, написал ли он письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

«У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и мы с ним прекрасно ладим. Так что посмотрим, что будет дальше. Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, но я думаю, что мы его решим… Если он и есть, то не с нашим участием», — сказал он, не отвечая прямо на вопрос.

Южнокорейское агентство NK News сообщило, что делегация Северной Кореи в Организации Объединенных Наций неоднократно отказывалась принять письмо Трампа к Ким Чен Ыну.

Американский президент и северокорейский диктатор провели три встречи во время первого срока Трампа и обменялись рядом писем, которые лидер США назвал «прекрасными».

Впоследствии, как сообщается, дипломатические усилия «потерпели крах» из-за требований США о том, чтобы Ким Чен Ын отказался от ядерного оружия.

Во время своего второго срока Трамп признал, что Северная Корея является «ядерной державой», а в Белом доме заявляли, что президент США будет приветствовать повторное общение с Ким Чен Ыном.

Северная Корея не проявила интерес к возвращению к переговорам после провала дипломатии Трампа в 2019 году. В то же время она значительно расширила свои программы ядерного оружия и баллистических ракет, а также наладила тесные связи с Россией путем прямой поддержки войны РФ против Украины.

В апреле в Госдепартаменте США заявили, что Пхеньян «не помогает» в урегулировании конфликта в Украине, и выразили обеспокоенность из-за прямого участия КНДР в нем.