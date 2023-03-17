ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе — Sky News 17 марта, 21:09 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Южная Африка юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на конференцию в августе.

На это обращает внимание Sky News.

ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ждет Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.

Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский статут МУС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.

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Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если диктатор решит приехать, «перспектива того, что президент принимающей страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной».

В 2015 году ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был выдан ордер МУС.

Южная Африка является участником Римского статута, несмотря на ее попытки выйти из соглашения после скандала с аль-Баширом.

Инфографика: NV

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.

