ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе — Sky News
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
Южная Африка юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на конференцию в августе.
На это обращает внимание Sky News.
ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ждет Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.
Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский статут МУС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.
Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если диктатор решит приехать, «перспектива того, что президент принимающей страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной».
В 2015 году ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был выдан ордер МУС.
Южная Африка является участником Римского статута, несмотря на ее попытки выйти из соглашения после скандала с аль-Баширом.
Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.