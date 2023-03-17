YouTube разблокировал аккаунт Дональда Трампа 17 марта, 21:53 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Erns)

Видеохостинг YouTube решил разблокировать аккаунт 45 президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован два года.

Об этом сообщает BBC.

Трампу запретили размещать видео на YouTube в январе 2021 года, видеохостинг заявил тогда, что канал Трампа нарушил правила — подстрекал к насилию.

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«Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент», — отметили в видеохостинге.

Там объяснили, что канал разблокирован, чтобы дать избирателям услышать мнения главных кандидатов накануне президентских выборов в США. Но на него будут распространяться все правила YouTube.

20 ноября новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск 20 ноября возобновил в соцсети аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок после штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, вероятно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трампу также закрыли доступ на платформы Twitter (навсегда), YouTube и Snapchat.

Он подал в суд на Twitter, Facebook, Google, а также на их руководителей, утверждая, что он был неправомерно подвергнут цензуре.