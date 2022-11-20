Илон Маск восстановил страницу Дональда Трампа в Twitter. Тот не видит причин для возвращения 20 ноября, 08:23 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск 20 ноября возобновил в соцсети аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Его страница была заблокирована почти два года — с 8 января 2021-го.

Накануне Маск устроил в Twitter опрос Восстановить бывшего президента Трампа. Всего за сутки в нем приняли участие более 15 миллионов пользователей. За выступил 51,8%, против — 48,2%.

Видео дня

«Народ высказался. Трамп будет разблокирован», — написал после этого Маск, сразу восстановив его учетную запись.

Ранее у него было в Twitter более 88 миллионов подписчиков, пишет Reuters. Некоторые пользователи сначала сообщали, что не могут следить за восстановленным аккаунтом Трампа. По состоянию на 8:30 воскресенья, 20 ноября, у него 9,2 млн читателей.

Фото: Скриншот Donald J. Trump/Twitter

В то же время сам Трамп еще до разблокирования его аккаунта сказал, что «не видит никаких причин», чтобы возвращаться в соцсеть. По словам экс-президента, он будет оставаться на своей новой платформе Truth Social — приложении, разработанном его компанией Trump Media & Technology Group.

Для Трампа, который очень активно вел Twitter, восстановление аккаунта политически выгодно на фоне официального заявления о баллотировании в президенты США в 2024 году, пишет Bloomberg. Впервые о возвращении бывшего главы Белого дома в Twitter Маск заговорил еще в мае. Сам Трамп похвалил его и сказал, что тот ему всегда нравился, но начал сетовать на ботов, фейковые аккаунты в Twitter и «невероятные» проблемы, с которыми столкнулся.

Аккаунты Трампа e Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок после штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, вероятно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трампу также закрыли доступ на платформы Twitter (навсегда), YouTube и Snapchat.

Он подал в суд на Twitter, Facebook, Google, а также на их руководителей, утверждая, что он был неправомерно подвергнут цензуре со стороны компаний.

