Европарламент отклонил вотум недоверия Урсулы фон дер Ляйен

Об этом сообщает Politico.

Большинство членов Европейского парламента, которые голосовали за предложение, поданное ультраправыми, поддержали президента Еврокомиссии.

Реклама

360 членов Европарламента проголосовали против вотума недоверия, 175 — за, а 18 — воздержались. Из 720 членов Европарламента 553 участвовали в голосовании. Для принятия предложения нужно было бы 357 голосов.

«Если бы она проиграла голосование, фон дер Ляйен и остальные ее Комиссии были бы вынуждены уйти в отставку, что погрузило бы ЕС в хаос», — говорится в сообщении журналистов.

Румынский законодатель от правой партии Европейских консерваторов и реформистов (ECR) Георге Пиперя, который внес ходатайство против фон дер Ляйен, сказал журналистам, что он ожидал провала голосования, но считает, что это дело является полезным для ЕС.

Он добавил, что ожидает, что этот шаг «откроет ящик Пандоры», показав, что «можно» бросить вызов президенту ЕК. По его словам, Фон дер Ляйен должна готовиться к «нескольким» еще попыткам выразить недоверие.

26 июня стало известно, что президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более 35 миллиардов евро во время пандемии.

Ранее суд ЕС принял решение против фон дер Ляйен, постановив, что она нарушила правила прозрачности, когда отказалась предоставить личную переписку с гендиректором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой о поставках вакцин в 2021 году.

Иск подала американская газета The New York Times. Издание утверждало, что Урсула фон дер Ляйен необоснованно отказала в публикации SMS-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза. Суд отверг аргумент Еврокомиссии о том, что сообщения «невозможно найти».