Европарламент будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен 10 июля

10 июля в Европейском парламенте состоится голосование за вотум недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом в среду, 2 июля, пишет Euractiv .

Вотум недоверия инициировал евродепутат Георге Пипери из ультраправой партии AUR из Румынии. Его предложение поддержали почти 80 депутатов, чего было достаточно для рассмотрения вопроса в парламенте.

В среду президент Европарламента Роберта Метсола сообщила руководству, что предложение о недоверии Урсуле фон дер Ляйен соответствует всем правилам, пишет издание, ссылаясь на источник.

Обсуждение вотума недоверия президенту запланировано на понедельник, 7 июля, а голосование состоится тремя днями позже — во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

26 июня сообщила, что президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более 35 миллиардов евро во время пандемии.

Ранее суд ЕС принял решение против фон дер Ляйен, постановив, что она нарушила правила прозрачности, когда отказалась предоставить личную переписку с гендиректором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой о поставках вакцин в 2021 году.

Иск подала американская газета The New York Times. Издание утверждало, что Урсула фон дер Ляйен необоснованно отказала в публикации SMS-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза. Суд отверг аргумент Еврокомиссии о том, что сообщения «невозможно найти».

Для отстранения главы Еврокомиссии понадобится более двух третей голосов евродепутатов, присутствующих на заседании. В Европарламенте сейчас 720 парламентариев, причем 401 из них год назад проголосовали за Урсулу фон дер Ляйен на выборах главы Еврокомиссии. Однако, отмечает FT, часть депутатов уже отвернулась от нее из-за различных разногласий.

Хотя Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, получит вотум доверия, это может заставить ее идти на большие компромиссы как с левыми, так и с правыми в Европарламенте, чтобы сохранить поддержку.