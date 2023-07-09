Вернуться в Украину защитникам Азовстали помогли ВВС Чехии — премьер Фиала
Защитники Азовстали возвращаются в Украину (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Командиры из Азовстали, возвращаясь в Украину, вылетели из Турции пассажирским самолетом Военно-воздушных сил Чехии.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в своем Twitter.
«Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы с Азовстали. Мы всегда будем рядом с тобой, Украина», — написал он.
Стоит отметить, что этим же самолетом президент Украины Владимир Зеленский осуществлял свои визиты в Чехию, а затем в Словакию и Турцию.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.
Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.