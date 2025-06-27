Стефанишина добавила, что украинская сторона с нетерпением ждет открытия первого кластера в рамках процесса вступления в ЕС (Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

Европа готова открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины в Евросоюз .

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в соцсети Х.

Стефанишина добавила, что украинская сторона с нетерпением ждет открытия первого кластера в рамках процесса вступления.

«Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины в сложных обстоятельствах и пригласили сделать следующие шаги в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию», — сказала она.

Ранее саммит ЕС не смог достичь консенсуса относительно перспектив Украины из-за позиции Венгрии. Однако все остальные государства-члены подтвердили поддержку европейского курса Украины и высоко оценили ход реформ.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Кошта подчеркнул, что безопасность Украины является компонентой безопасности всей Европы. Он отметил, что даже в условиях масштабной российской агрессии Украина демонстрирует поразительные темпы реформ, и именно сейчас пришло время активизировать процесс евроинтеграции.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен выразила восхищение решимостью Украины внедрять изменения даже под постоянными обстрелами. Она подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении.