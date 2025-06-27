Лидеры ЕС поддержали открытие переговоров относительно членства Украины

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Соответствующие заявления прозвучали во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе.

Кошта подчеркнул, что безопасность Украины является компонентой безопасности всей Европы. Он отметил, что даже в условиях масштабной российской агрессии Украина демонстрирует поразительные темпы реформ, и именно сейчас пришло время активизировать процесс евроинтеграции.

«Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Пришло время продвигаться вперед на пути в ЕС», — заявил глава Евросовета.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен выразила восхищение решимостью Украины внедрять изменения даже под постоянными обстрелами. Она подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении.

«Под непрерывным огнем Украина принимает одну реформу за другой. Процесс вступления основывается на заслугах, и Украина заслуживает двигаться вперед», — подчеркнула она.

Напомним, ранее саммит ЕС не смог достичь консенсуса относительно перспектив Украины из-за позиции Венгрии. Однако все остальные государства-члены подтвердили поддержку европейского курса Украины и высоко оценили ход реформ.