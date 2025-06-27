«Возможность стала более реальной». Туск убежден, что Евросоюз и США объединятся для давления на Россию

Туск рассказал, что 25 июня на саммите в Гааге он имел долгий разговор с президентом Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения саммита ЕС в Брюсселе выразил убеждение, что Евросоюз и США могут объединиться в поддержке Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Туск рассказал, что 25 июня на саммите в Гааге он имел долгий разговор с президентом Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас всех сложилось впечатление, что возможность солидарных действий между Европой и Соединенными Штатами снова стала более реальной, когда речь идет о санкциях, политике в отношении России и поддержке Украины», — отметил Туск.

Глава польского правительства также отметил согласие лидеров стран ЕС о продлении ранее введенных санкций против России. Впрочем, он подчеркнул, что работа над 18-м пакетом еще впереди, ведь достичь политического согласия относительно его одобрения во время саммита не удалось.

«Всегда есть такое легкое опасение. Мы все знаем, почему у нас всегда есть основания опасаться, будет ли единодушие в пользу продления санкций. И на самом деле его всегда можно достичь. Сегодня нам это также удалось. Что ж, у нас впереди еще — решение по 18-му пакету дополнительных санкций», — резюмировал Туск.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой является ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отходит на второй план.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. Она длилась примерно 50 минут.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — подчеркнул президент Украины.

Источники Radio NV сообщали, что во время переговоров лидеры обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. В планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.