В Швеции считают, что переговоры о вступлении Украины в ЕС стоит ускорить

В Швеции надеются увидеть прогресс в переговорах относительно членства Украины в ЕС в ближайшее время. Там также считают, что Киев готов к началу переговоров.

Об этом в четверг, 26 июня, на полях саммита ЕС сказала министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц, сообщает la Reppubblica.

«Я считаю, что процесс вступления в ЕС идет слишком медленно. Мы хотим быстро продвигаться в процессе вступления Украины. Согласно оценке Еврокомиссии, мы также видим, что Украина достигает огромного прогресса в реформах, несмотря на то, что находится посреди войны», — сказала она.

Розенкранц также добавила, что Украина готова начать первый раунд переговоров, и Швеция приветствует этот шаг.

«Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это то, над чем мы будем упорно работать», — заявила она.

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что 4 июля Европейский Союз официально начнет переговоры по вступлению Молдовы в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина и Венгрия договорились с 12 мая начать регулярные консультации для урегулирования всех вопросов, вызывающих беспокойство у Будапешта, и разблокирования переговоров по вступлению Украины в ЕС.

1 апреля посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что Европейская комиссия поддерживает вступление Украины в ЕС и готовится к этому.

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.