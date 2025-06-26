Президент Румынии Никушор Дан рассказал, когда начнутся переговоры по вступлению Молдовы в ЕС (Фото: European Parliament via Twitter)

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что 4 июля Европейский Союз официально начнет переговоры по вступлению Молдовы в ЕС . Соответствующее решение будет объявлено во время саммита ЕС — Молдова, который состоится в Кишиневе.

Заявление румынского президента обнародовала Европейская комиссия.

Первым будет открыт кластер переговоров Основы процесса вступления в ЕС.

«Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел», — рассказал Дан.

26−27 июня в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. В итоговом документе лидеры ЕС планируют подтвердить намерения усилить санкции против России, призвать к прекращению войны и официально объявить о выделении 30,6 миллиарда евро помощи.

Одной из главных тем саммита будет оценка того, как Украина продвигается на пути к вступлению в Евросоюз. Украинские власти уже передали документы в Еврокомиссию для начала переговоров по трем кластерам: «Основы процесса вступления», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения».

ЕС рассматривает возможность разделить заявки на вступление Молдовы и Украины. Как заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, Молдова лучше других стран внедряет реформы, необходимые всем странам — претендентам на членство.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина и Венгрия договорились с 12 мая начать регулярные консультации для урегулирования всех вопросов, вызывающих беспокойство у Будапешта, и разблокирования переговоров по вступлению Украины в ЕС.

1 апреля посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что Европейская комиссия поддерживает вступление Украины в ЕС и готовится к этому.

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.