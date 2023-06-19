Заявка Украины на вступление в ЕС: Еврокомиссия даст первую оценку 22 июня 19 июня, 18:48 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия представит свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Европейского союза 22 июня, в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое пройдет в столице председательствующей в ЕС Швеции Стокгольме.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро сообщила, что оценка будет представлена профильным европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгейи, передает Интерфакс-Украина.

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«Комиссар Варгеи представит Совету устную информацию на предстоящем неофициальном заседании Совета по общим вопросам 22 июня, но, конечно же, основное внимание будет уделено всестороннему отчету по расширению, который Комиссия планирует опубликовать осенью», — сказала она.

В соответствии с повесткой дня заседания, устная оценка также будет дана Молдове и Грузии.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.