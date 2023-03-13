Более 80% украинцев связывают процветающее будущее Украины с членством в ЕС — опрос КМИС 13 марта, 16:33 Большинство украинцев видит Украину свободной и процветающей в составе ЕС (Фото:European Union in Ukraine/Facebook)

82% украинцев считают, что будущее Украины как процветающей и свободной страны зависит от того, станет ли она членом Евросоюза.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Полностью согласны с этим 50% респондентов.

Только 14% опрошенных не связывают успешное будущее Украины с ЕС.

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Если говорить о региональном измерении, то во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. Среди жителей восточных и южных областей, где идут наиболее интенсивные бои с оккупационными войсками РФ, таких 78% и 81% соответственно (17% и 14% не согласны с таким утверждением).

Опрос проводился с 14 по 22 февраля и с 22 февраля по 6 марта. Было опрошено 2007 и 985 человек соответственно методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу и находятся там.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

В конце февраля Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.