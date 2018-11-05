Вступили в силу все восстановленные санкции США против Ирана

С 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.
Санкции направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль, сообщает DW.
Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США.
Однако Вашингтон, как ожидается, облегчит эти ограничения для восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке. Список стран объявят в течение дня 5 ноября.
Тегеран со своей стороны обвиняет правительство США в попытках поставить иранскую экономику на колени или принудить Иран к смене правительства.
После объявления о возобновлении санкций в Тегеране и других городах Ирана прошли массовые митинги против США.
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Президент США Дональд Трамп заявлял ранее о желании заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое якобы позволит лучше контролировать ядерную программу Тегерана.
В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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