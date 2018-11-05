05 ноября 2018, понедельник

Вступили в силу все восстановленные санкции США против Ирана

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США полностью возобновили санкции против Ирана, которые действовали до ядерного соглашения 2015 года

США полностью возобновили санкции против Ирана, которые действовали до ядерного соглашения 2015 года

С 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Санкции направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль, сообщает DW.

Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США.

Однако Вашингтон, как ожидается, облегчит эти ограничения для восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке. Список стран объявят в течение дня 5 ноября.

Тегеран со своей стороны обвиняет правительство США в попытках поставить иранскую экономику на колени или принудить Иран к смене правительства.

После объявления о возобновлении санкций в Тегеране и других городах Ирана прошли массовые митинги против США.

Президент США Дональд Трамп заявлял ранее о желании заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое якобы позволит лучше контролировать ядерную программу Тегерана.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

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