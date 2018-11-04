04 ноября 2018, воскресенье

Жгут чучела Трампа и флаги США. В Иране проходят массовые антиамериканские митинги

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Демонстранты жгут чучела Трампа и скандируют

Демонстранты жгут чучела Трампа и скандируют "Смерть Америке"

В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые митинги против США. Об этом сообщает DW.

Демонстранты вышли с плакатами, высмеивающими президента США Дональда Трампа, а также жгут американские флаги, долларовые банкноты, чучела американского президента и скандируют "Смерть Америке".

Отмечается, что в протестных акциях принимает участие несколько тысяч человек.

Митинги проходят в годовщину разрыва дипломатических отношений США и Ирана, в результате захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году в ходе исламской революции. 

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Напомним, США объявили о восстановлении с 5 ноября санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

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