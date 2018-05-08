Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Об этом он заявил 8 мая на брифинге в Белом доме, передает CNN.

"Сегодня я объявляю о том, что США выйдут из иранской ядерной сделки", - заявил он.

Трамп добавил, что в ближайшее время подпишет документ о восстановлении санкций против иранского режима. "Мы введем самый высокий уровень экономических санкций", - сказал он.

Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", - подчеркнул он.

Trump: "America will not be held hostage to nuclear blackmail." https://t.co/gyVmcSShQX — Meg Wagner (@megwagner) 8 мая 2018 г.

Ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Иран, в свою очередь, заявил о готовности ответить на любое решение президента США.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.