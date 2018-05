Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Об этом он заявил 8 мая на брифинге в Белом доме, передает CNN.

"Сегодня я объявляю о том, что США выйдут из иранской ядерной сделки", - заявил он.

Трамп добавил, что в ближайшее время подпишет документ о восстановлении санкций против иранского режима. "Мы введем самый высокий уровень экономических санкций", - сказал он.

Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", - подчеркнул он.

