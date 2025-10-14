«Возможность использовать эйфорию Трампа». О чем будут договариваться Зеленский с президентом США в Вашингтоне — Рейтерович назвал два варианта

14 октября, 12:00
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Автор: Павел Новиков

Политолог Игорь Рейтерович рассказал в эфире Radio NV, какие две темы будут подниматься на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 17 октября.

«Действительно интересно, что будет в пятницу. Очевидно, что активно велись переговоры и два телефонных звонка вряд ли были посвящены исключительно последствиям обстрелов, которые делала Российская Федерация. Вероятнее всего, вопросы были более глобальными. Плюс давайте не будем забывать, что у Трампа сейчас определенная эйфория, в том плане, что он уже закончил войну между Израилем и ХАМАС, хотя есть все же вопрос, как оно будет развиваться в дальнейшем, чем оно финально, так сказать, завершится», — рассказал Рейтерович.

По словам политолога, сейчас есть возможность эту эйфорию использовать в пользу Украины, чтобы убедить Трампа в очевидности некоторых шагов и в необходимости усиления давления на Российскую Федерацию:

