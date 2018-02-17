Встреча в формате "нормандской четверки" в Мюнхене окончательно сорвалась

По данным СМИ, причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации

Встреча министров иностранных дел в формате "нормандской четверки" в Мюнхене в субботу, 17 февраля, не состоится.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает УНИАН.

"Вероятность того, что эта встреча состоится, равна нулю", - сказала она.

По данным СМИ, причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, что дело в делегации из Германии.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 февраля 2018 г.

Ранее СМИ предполагали такое развитие событий, а Лавров заявил, что участие России в переговорах зависит от Германии.

Напомним,16 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Глава МИД Украины заявил, что стороны ни о чем не договорились.

После этой встречи должны были состояться переговоры в нормандском формате, однако из-за опоздания немецкой делегации встречу перенесли. Климкин заявил, что она может состояться субботу, 17 февраля.