«Встречаемся очень продуктивно». Зеленский поговорил с Макроном и другими европейскими лидерами перед встречей «коалиции желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи в кулуарах заседания Европейского Совета, 23 октября 2025 года (Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед встречей «коалиции желающих». По его словам, они обсудили последствия атак РФ на Украину и усиление ПВО.

«Говорили о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны и устойчивости нашей энергетики — это сейчас один из ключевых приоритетов. В фокусе внимания и оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также украинский президент провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

По словам Зеленского, с Туском они обсудили совместные оборонные проекты и использование инструмента SAFE.

«От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы. Коснулись вопроса военной поддержки Украины. Наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК», — написал украинский президент.

Он добавил, что рассказал премьеру Чехии о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам.

«Имеем общую позицию: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону», — говорится в Telegram Зеленского.

Как сообщает Суспільне, по состоянию на 17:17 23 октября еще продолжалась встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

«Встречаемся очень продуктивно. Думаю, этот саммит является одним из самых успешных по результатам для Украины, реально продвигаемся положительно по замороженным активам РФ», — рассказал Зеленский изданию.

Собеседник журналистов отметил, что лидеры вернутся к обсуждению ситуации в Украине во второй половине дня.

20 октября телеканал Sky News написал, что 24 октября в Лондоне состоится встреча стран «коалиции желающих», на которой будет присутствовать Владимир Зеленский.

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.