Президент Финляндии Александр Стубб, утверждает, что Россия прекратит войну, только когда не сможет выплачивать социальные пакеты матерям или родственникам погибших. Все остальное ее не остановит.

Имя президента Финляндии Александра Стубба нередко появляется в новостях рядом с его американским коллегой Дональдом Трампом. Пресса и аналитики, пытаясь разгадать, как именно Стуббу удалось найти ключик к эксцентричному американскому чиновнику, нередко полушутя предполагают, что их соединила любовь к гольфу.

Именно об этом увлечении упомянул украинский бизнесмен Виктор Пинчук, приглашая на форуме YES, организованном его именным фондом, Стубба на сцену. Форум состоялся в середине сентября в Киеве, назывался Как завершить войну? и традиционно стал идеальной площадкой для обмена мнениями, собрав сотни интеллектуальных и политических звезд со всего мира.

«Он [Стубб] быстро превратился в звезду международной политики, — заметил Пинчук на английском. — Он стал важным игроком, таким мостиком между Европой и Соединенными Штатами. И, кстати, господин президент еще и чрезвычайно хороший спортсмен. Он прекрасно играет в гольф. И я даже не могу представить, что делать, когда играешь в гольф с президентом Трампом, — пытаться выиграть у него или, наоборот, проиграть. Но президент Стубб подтвердил, что он чрезвычайный политик. Он играл с президентом Трампом в одной команде, поэтому они вместе победили. И это имело результаты для нас в правильный способ».

Публичное интервью со Стуббом на сцене YES провела еще одна знаменитость — американский политический аналитик, ведущий CNN Фарид Закария. NV предлагает сокращенную версию разговора.

Фарид Закария (Ф. З.): Как так случилось, что президент Финляндии сейчас считается и среди европейцев, и среди остального мира одним из лучших собеседников Трампа?