Зеленский примет участие в заседании «коалиции желающих» на этой неделе в Лондоне

В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча стран «коалиции желающих». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Sky News .

В заседании также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщил источник Reuters, ознакомленный с этим вопросом.

Эту информацию подтвердили Общественному в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Там проинформировали, что на встрече будут присутствовать «некоторые европейские лидеры» и президент Украины. Других деталей относительно повестки дня пресс-служба Стармера не предоставила.

Ранее 20 октября Зеленский сообщал, что провел телефонный разговор со своим французским коллегой, по результатам которого они договорились встретиться в ближайшее время.

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.