«Чаще используют неуправляемые бомбы». В Пентагоне сообщают, что у РФ начались проблемы с запасами высокоточных боеприпасов — СNN 21 марта, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Обломки российской ракеты (Фото:Сергей Борзов via Telegram)

У войск РФ начинаются проблемы с запасами высокоточных ракет заявил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США в комментарии СNN.

Проблемы с запасами и поставками высокоточных боеприпасов, стали причиной того, что наблюдается «все более широкое использование того, что мы бы назвали неуправляемыми бомбами», сообщил чиновник.

Видео дня

Также, по его словам, некоторые из высокоточных боеприпасов «не срабатывают, не поражают цель или не взрываются при контакте».

Россия использовала «довольно мало» своих «крылатых ракет, крылатых ракет воздушного базирования», а также значительное количество раз отказывалась от этих боеприпасов, добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Россия выпустила по Украине уже 1080 ракет в период, начиная с 24 февраля.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.