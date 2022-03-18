Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала полномасштабного вторжения — Пентагон

18 марта, 21:56
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Обстрел Киева, 18 марта (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Обстрел Киева, 18 марта (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Россия выпустила по Украине уже 1080 ракет в период, начиная с 24 февраля, сообщили в Пентагоне.

Об этом сообщает BBC, цитируя заявления анонимного брифинга в Пентагоне.

Там также отметили, что продвижение войск оккупанта остановлено по всем направлениям.

«Они остаются восточнее и северо-западнее Киева, но не продвинулись ближе (на востоке они в 30 км от украинской столицы)», — сообщает СМИ.

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Оккупанты также не приблизились ни к Харькову, ни к Чернигову. Более тяжелая ситуация в Мариуполе, город изолирован, но украинские защитники продолжают противостоять. На сопротивление украинцев оккупанты наткнулись и в Николаеве.

Также Пентагон отмечает, что нет никаких новых маневров со стороны моря.

«Борьба за украинское воздушное пространство продолжается: Россия его не контролирует, украинская ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам», — сообщает СМИ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Ракеты Пентагон Война России против Украины

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