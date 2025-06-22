Полуночный молот. Пентагон раскрыл детали атаки на ядерные объекты Ирана

22 июня во время брифинга топ-чиновники Пентагона раскрыли детали ударов США по ядерным объектам Ирана.

Во время брифинга глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называется Midnight Hammer (Полуночный молот).

Кейн рассказал на брифинге, что бомбардировщики вылетели с территории США и некоторые из них направились на запад в Тихий океан как «приманка».

По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

В операции участвовали семь бомбардировщиков B-2, которые летели к цели 18 часов.

Когда бомбардировщики достигли иранского воздушного пространства примерно в 17:00 по местному времени, американская подводная лодка запустила «более двух десятков» крылатых ракет Томагавк по ядерному объекту в Исфахане, рассказали в Пентагоне.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что США «нанесли высокоточный удар посреди ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанзу и Исфахану».

Хегсет заверил, что США уничтожили иранскую ядерную программу, и сказал, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа.

«Эта миссия не была связана со сменой политического режима», — добавил он.

Министр обороны США также сказал, что американские бомбардировщики-невидимки во время выполнения операции никем не были замечены и по ним не произвели ни одного выстрела — завершив операцию, они вернулись в США.

«Удар включал самую долгую миссию бомбардировщиков Spirit B-2 с 2001 года и первое оперативное применение MOP — Massive Ordnance Penetrator», — отметил Гегсет.



Канал CNN, проанализировав спутниковые снимки Maxar Technologies, сообщил, что авиаудары США по иранскому ядерному объекту Фордо, похоже, оставили по меньшей мере шесть крупных кратеров, что указывает на использование бомб для уничтожения бункеров.

Ядерный объект Ирана Фордо после атаки США / Фото: Maxar Technologies/CNN

Кратеры, сосредоточенные в двух местах, можно увидеть вдоль хребта, проходящего над подземным комплексом.

Спутниковые снимки также показали значительные изменения цвета склона горы, где расположен объект, что указывает на то, что большая площадь была покрыта слоем серого пепла после ударов.



Ядерный объект Ирана Фордо до атаки США, 19 июня 2025 года / Фото: Maxar Technologies/CNN

Канал отмечает, что пока неизвестно, насколько сильно поврежден подземный объект.

Ядерный объект Ирана Фордо 22 июня 2025, после атаки США / Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS